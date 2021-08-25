Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM В ходе «нулевых чтений» по проекту бюджета Петербурга на 2022 год городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) заявил о необходимости выделения ему дополнительных 724,4 млн рублей на реставрацию исторических зданий.

Памятник Николаю I в Санкт-Петербурге Kgiop.gov.spb.ru

«Половина суммы пойдет на реставрацию знаковых памятников, вторая — на ремонт религиозных», — сообщает «Деловой Петербург».

Глава КГИОП Сергей Макаров пояснил, что для реализации программы «Наследие», в рамках которой реставрируются знаковые для города памятники культуры, необходимо 373 млн рублей, а на реставрацию культовых зданий — еще 350 млн рублей.

В числе объектов по программе «Наследие» — Аничков дворец, Дом Пашкова и Гатчинский дворец, находящийся в ведении комитета по культуре Санкт-Петербурга, памятник Николаю I, а всего 37 объектов культурного наследия.

Напомним, в Петербурге завершается реставрация памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади. Отреставрирована сама конная статуя, четыре аллегорические фигуры и четыре барельефа, запечатлевшие ключевые события правления императора, воссозданы утраченные элементы декора.

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