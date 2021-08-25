Токио, , 14:15 — REGNUM Совершенно очевидно, что Япония не собирается признавать итоги Второй мировой войны, и реваншистам в Токио надо постоянно и ясно напоминать, чем заканчиваются агрессивные планы в отношении нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 25 августа, комментируя публикацию текста приговора Токийского международного военного трибунала.

Флаг Японии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, ФСБ в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила подлинник текста указанного приговора, в котором раскрываются планы по захвату советских территорий в Сибири и на Дальнем Востоке.

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« Без победы над Японией победа СССР во Второй мировой войне была бы неполной. Дело тут и в том, что Япония, конечно же, все самые трудные годы Великой Отечественной войны вынашивала планы напасть на нашу страну, и в её большой доле ответственности за то, что Вторая мировая война вообще стала реальностью. Многие историки справедливо считают, что вести отсчёт Второй мировой войне надо с нападения Японии на Китай. В КНР официально придерживаются такой позиции.

Отдельная статья — ответственность Токио за огромные страдания народов Азии, её варварские эксперименты с химическим и бактериологическим оружием.

В своём обращении к народу 2 сентября 1945 года И. В. Сталин прямо указал на два очага мирового фашизма и мировой агрессии: на западе это была Германия и Япония — на востоке. Именно они, подчеркнул советский руководитель, развязали Вторую мировую войну и поставили человечество на край гибели. Благодаря решающему вкладу СССР поверженной оказалась не только Германия, но и её главная союзница.