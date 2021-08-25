Реваншистам в Токио надо напоминать, чем заканчиваются их агрессивные планы
Токио, 25 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Совершенно очевидно, что Япония не собирается признавать итоги Второй мировой войныи реваншистам в Токио надо постоянно и ясно напоминать, чем заканчиваются агрессивные планы в отношении нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 25 августа, комментируя публикациютекста приговора Токийского международного военного трибунала.
Даниль Муллагалиев ИА REGNUM
Флаг Японии
Как сообщалось ранее, ФСБ в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила подлинник текстауказанногоприговора, в которомраскрываютсяпланыпо захватусоветских территорий в Сибири и на Дальнем Востоке.
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«Без победы над Японией победа СССР во Второй мировой войне была бы неполной. Дело тут и в том, что Япония, конечно же, все самые трудные годы Великой Отечественной войны вынашивала планы напасть на нашу страну, и в её большой доле ответственности за то, что Вторая мировая война вообще стала реальностью. Многие историки справедливо считают, что вести отсчёт Второй мировой войне надо с нападения Японии на Китай. В КНР официально придерживаются такой позиции.
Отдельная статья — ответственность Токио за огромные страдания народов Азии, её варварские эксперименты с химическим и бактериологическим оружием.
В своём обращении к народу 2 сентября 1945 года И. В. Сталин прямо указал на два очага мирового фашизма и мировой агрессии: на западе это была Германия и Япония — на востоке. Именно они, подчеркнул советский руководитель, развязали Вторую мировую войну и поставили человечество на край гибели. Благодаря решающему вкладу СССР поверженной оказалась не только Германия, но и её главная союзница.
Именно поэтому так важно восстановить празднование Дня Победы над Японией 3 сентября. Оно было предано забвению в ельцинские времена. Сегодня совершенно очевидно, что Япония не собирается признавать итоги Второй мировой войны, что она будет продолжать выдвигать территориальные претензии к нашей стране. Единственной правильной позицией в этих обстоятельствах является отказ от экономического заигрывания с Токио, привлечение на Сахалин и Курильские острова инвесторов в первую очередь из самой России, а также из заинтересованных дружественных стран. Реваншистам в Токио надо постоянно и ясно напоминать, чем заканчиваются агрессивные планы в отношении нашей страны», — отметил Михаил Демурин.