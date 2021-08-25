Флоренция, Италия, 25 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Уругвайский футболист Лукас Торрейра, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», стал игроком итальянской «Фиорентины». Об этом 25 августа сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Отмечается, что «Фиорентина» завершила переговоры с «Арсеналом» по аренде Торрейры. Он переходит в итальянскую команду с возможностью выкупа за €15 млн.

В сезоне 2020/21 Торрейра выступал на правах аренды за мадридский «Атлетико», в составе которого стал чемпионом Испании. Он провёл 26 матчей за клуб, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.