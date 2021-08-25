Россошь, Воронежская область, 25 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Городской канализационный коллектор в Россоши Воронежской области, из-за аварии на котором более 30 тыс. человек вот уже несколько суток остаются без воды, был построен в 2005 году и должен был проработать ещё много лет. Об этом заявил глава администрации Россошанского района Юрий Мишанков 25 августа, обращение его к жителям опубликовано в соцсетях.

Rossadm.ru На месте коммунальной аварии. Россошь

«Идёт работа по выявлению причин масштабных аварий этого года. Коллектор, построенный в 2005 году, должен бесперебойно работать ещё много лет. Проверяется проектно-сметная документация, к проверке подключены специалисты Воронежского технологического университета. Делается всё необходимое, чтобы исключить подобные происшествия впредь», — заявил Мишанков.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 августа произошла авария на канализационном коллекторе в Россоши Воронежской области, в результате пришлось остановить и городской водозабор. Без воды вот уже четвертые сутки остаются около 30 тыс. человек.

С 22 по 25 августа при аварийных работах было зарегистрировано пять провалов коллектора. Утром 25 августа в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Также принято решение срочном монтаже обводной линии канализации и ее замене. Новый срок запуска водозабор — утро 26 августа.