Джакарта, 25 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Государственный университет Сурабая подготовил программу бесплатного обучения для индонезийских спортсменов, участвующих в Параолимпийских играх в Токио, сообщает Antara.

Paralymp.ru Параолимпийские соревнования

Университет предоставит награды в виде бесплатных образовательных программ, как для студентов, так и для аспирантов, индонезийским спортсменам, выступавшим на Параолимпийских играх в Токио.

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