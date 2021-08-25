Москва, 25 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В четверг, 26 августа, в столице России ожидаются дожди и грозы. Об этом 25 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

73.mchs.gov.ru Гроза

«Завтра в Москве будет ложбинная, циклоническая циркуляция, потому будет облачно и дождь. Наиболее заметный дождь прогнозируется в ночь на четверг, будут даже условия для грозовой деятельности», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, синоптик уточнил, что днем 26 августа также ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

«Облачно, солнышка не будет. Максимальная температура днем будет +19… +21 °C», — указал Вильфанд, добавив, что в Московской области дожди небольшие дожди прогнозируются уже во второй половине дня 25 августа.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что в Москве 25 августа будет погожий, но прохладный день.