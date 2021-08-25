Москва, 25 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса затронула все стороны социально-экономической жизни населения всех стран. Ее влияние отразилось и на миграции населения, как внешней из-за закрытия границ, так и внутренней также по причине ужесточения перемещения из региона в регион, заявила корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Разият Амирханова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Люди

«И данные Росстата о внутренней миграции это подтверждают, отмечая самый низкий уровень за последние 10 лет. В период пандемии региональные власти в зависимости от обстановки принимали ограничения по въезду в регионы, закрывались или переходили на удаленную работу предприятия, вызвало снижение вакантных рабочих мест.

Внутренняя миграция вызвана желанием найти работу, улучшить уровень жизни, но вирус внес свои коррективы. Поэтому последние данные о миграции населения не стоит считать закономерными.

При снижении заболеваемости и возвращении к «жизни без ограничений», миграционное движение возобновиться — из более экономически слабых регионов будет проходить отток более молодого трудоспособного населения на заработки в более сильные, а из регионов с суровыми климатическими условиями (Сибирь, Север, Дальний Восток) будут возвращаться люди более старшего возраста.

В топ-10 регионов с наибольшим оттоком жителей в другие регионы вошли Чукотский АО, Магаданская область, Коми, Мурманская область, ЕАО, Северная Осетия, Хабаровский край, Томская область, Омская область и Забайкальский край.

Отток жителей из северных регионов наблюдается десятилетиями из-за климатических условий, высокого уровня цен на продукты питания и отсутствия инфраструктуры.

Именно в эти регионы люди приезжают на заработки, а по окончании трудовой деятельности и выслуги лет, возвращаются на свою маленькую родину.

Работающие в регионах Крайнего Севера имеют право на досрочную пенсию, надбавки, да и просто лучшие условия жизни на склоне лет, поэтому после получения «северной» пенсии люди переезжают в регионы с более комфортными климатическими условиями.

Единственным исключением в этом перечне является Северная Осетия, что не характерно для республик Северного Кавказа. Возможно это связано с близостью Южной Осетии и воссоединением семей, отсутствием работы и отъездом молодежи на учебу и работу, и местным органам власти стоило бы призадуматься о такой сложившейся ситуации.

Внутренняя миграция несет как позитивные, так и негативные последствия — в регионах прибытия омолаживается населения, увеличивается трудоспособное население, впоследствии — рождаемость.

А вот регионы с оттоком молодого населения постепенно стареть демографически. Так может быть лучше разрабатывать социально-экономические программы развития регионов, которые бы помогли избежать оттока населения», — высказал свое мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году внутренняя миграция в России оказалась наиболее низкой за последние девять лет.

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