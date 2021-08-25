Приштина, , 19:23 — REGNUM Правительство Косово расширяет список афганских беженцев, которым будет предоставлено убежище на территории этого сепаратистского образования. Об этом сообщили косовские СМИ 25 августа.

Беженец Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с решением сепаратистского правительства в Приштине, Косово обеспечит временное проживание тем беженцам из Афганистана, которые намерены эмигрировать в США или в какую-то третью страну, сообщило издание Kljan Kosova.

Также Приштина намерена предоставить убежище тем афганцам, которых Госдеп США обозначит как лиц, нуждающихся в приоритетной временной защите.

Напомним, что Приштина среди первых заявила готовность предоставить временное убежище беженцам из Афганистана.