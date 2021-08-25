Сухум, 25 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Учебный год в Абхазии начнётся 1 сентября. Об этом 25 августа сообщил на брифинге министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«Мы провели совещание с руководством страны и министерством здравоохранения и сошлись на том, что при разрешении врачей, которое мы получили, можно начать учебный процесс с 1 сентября», — сказал Габлиа.

Он добавил, что родители школьников должны пойти навстречу властям и помочь разгрузить классы. Для этого им нужно будет перевести детей в школы по месту жительства или в школы, которые несильно загружены. Массовые мероприятия в учебных зведениях запрещены.

Габлиа также рекомендовал учителям сделать прививку от COVID-19. Министр сообщил, что в минздраве республики готовы выделить квоту для педагогов.

Напомним, в 2020 году в Абхазии также, несмотря на пандемию, начали учебный год 1 сентября. Исключение было сделано для одной из сухумских школ. Там первые занятия начались 7 сентября из-за того, что почти все учителя школы контактировали с носителем коронавируса.