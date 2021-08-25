Кубинка, Московская область, 25 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Уже до конца 2021 года Россия может подписать дополнительный контракт на поставку Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом 25 августа на Международном военно-техническому форуме «Армия-2021» сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

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«Ожидается, что в этом году», — отметил Михеев.

Он также добавил, что в этом направлении «ведётся реальная работа».

Как сообщило ИА REGNUM, в 2020 году согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва поставила Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф».

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В марте 20 210 года глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что, несмотря на продолжающееся давление со стороны Вашингтона, Анкара не намерена отказываться от приобретения у России второго полка ЗРС С-400. Он также добавил, что Турция на испытала на себе каких-либо ощутимых последствий введённых США санкций из-за закупки у России зенитных ракетных систем.