Россошь, Воронежская область, 25 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Городской водозабор города Россошь Воронежской области планируют запустить к утру 26 августа, об этом сообщил глава администрации Россошанского района Юрий Мишанков. Очередное его обращение к жителям опубликовано в телеграм-канале администрации.

Rossadm.ru На месте коммунальной аварии. Россошь

«Уважаемые россошанцы, хочу ещё раз извиниться за произошедшее, прошу вас потерпеть ещё около суток. Мы рассчитываем завершить необходимый объём работ и запустить городской водозабор к утру 26 августа», — обратился к жителям Мишанков.

«Я понимаю, как сложно всем в данной ситуации, приношу свои искренние извинения за доставленные проблемы и неудобства, сочувствую и сопереживаю каждому. Заверяю вас, местные власти и коммунальные службы делают всё возможное для устранения прорыва стоков, обеспечения граждан водой, своевременного информирования населения», — добавил глава администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на канализационном коллекторе в Россоши произошла утром 22 августа, из-за этого был остановлен и городской водозабор. Уже четвертые сутки без воды остаются около 30 тыс. жителей города.

Устранить аварию россошанские коммунальщики самостоятельно не сумели — на коллекторе произошло пять провалов. В результате утром 25 августа в городе ввели режим ЧС. Было принято решение о срочном монтаже обводной линии канализации. В Воронеже изготовлена и уже доставлена в Россошь первая партия труб, в настоящее время рабочие приступают к первому этапу укладки обводной линии.