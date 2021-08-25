Москва, , 14:00 — REGNUM Касающиеся работы закона об иноагентах вопросы будут при необходимости обсуждаться на встречах с президентом России Владимиром Путиным, заявил 25 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

По его словам, Министерством юстиции уже были даны разъяснения о действии данной нормы. За дальнейшими разъяснениями в ведомство будут обращаться руководители СМИ, которые уже декларировали такое намерение, подчеркнул Песков.

«Это абсолютно нормальный, правильный рабочий процесс. И, конечно, при необходимости эти вопросы будут ставиться и на встрече с президентом», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе телеканал «Дождь» (СМИ — иностранный агент) был включён Минюстом РФ в реестр СМИ-иностранных агентов. В тот же список попало интернет-издание «Важные истории» (Istories Fonds, СМИ — иностранный агент), а также шесть его журналистов.

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