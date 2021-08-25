Париж, 25 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб ПСЖ может продать нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» за €200 млн. Об этом 25 августа сообщает Get French Football News.

(сс) Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил предложение «Реала» о трансфере Мбаппе за €160 млн. Ожидается, что «Реал» предпримет ещё одну попытку купить 22-летнего футболиста.

Отмечается, что Мбаппе не планирует продлевать контракт с ПСЖ, срок которого истекает летом 2022 года. Игрок отклонил все предложения клуба о новом соглашении.