Будапешт, , 13:58 — REGNUM Россия — это часть европейской реальности, и она останется таковой. Об этом министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил 25 августа в Будапеште по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Александер Шалленберг Bmeia.gv.at

По словам австрийского министра, в последнее время исторические отношения России и Австрии снова и снова подвергались стресс-тесту. Однако даже если Москва и Вена иногда находятся по разные стороны реки, то мост между ними не разрушен.

«Россия есть и останется частью европейской реальности», — подчеркнул Шалленберг.

Россия, добавил он, самый крупный сосед Австрии, и логично, что во многих сферах между ними налажено спокойное сотрудничество. Это и энергетика, и климатическая политика, и переговоры с Ираном.

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