Челябинск, 25 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Челябинской области начальник отряда исправительной колонии №18 подозревается в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

ru.torange.biz Коррупция

Следователи считают, что более 300 тыс. рублей ему дал один заключённых. Взамен тот надеялся на облегчение условий содержания и на помощь в досрочном освобождении.

Преступление выявили сотрудники областного управления. Сейчас по делу идёт сбор доказательств.