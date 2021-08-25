Таллин, , 13:53 — REGNUM Для того, чтобы вступить в Европейский союз, Украине необходимо усердно работать порядка 20 лет. Об этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью украинскому порталу «Европейская правда».

Флаг Евросоюза

Президент Эстонии отметила, что сама является сторонником просто расширения Евросоюза на восток, но сам процесс требует много времени.

«Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из государств программы «Восточного партнерства» не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете этой готовности», — подчеркнула Кальюлайд.

По ее словам, Украине, Молдавии и Грузии может помочь на пути в Евросоюз промежуточный этап, в течение которого экономики этих стран смогут полностью интегрироваться с экономикой ЕС: «Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа».