Москва, 25 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Возможность обеспечить каждую семью отдельной квартирой имелась ещё в СССР, просто она не была реализована, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«Например, в статистическом бюллетене «Народное хозяйство СССР» за 1990 год, выпускавшемся Госкомстатом, приводились цифры, что из 73 млн советских семей не имеют жилья только 10 млн семей, или почти 14%.

В 80-е годы XX века в СССР темпы роста строительства нового жилья составляли около 2% в год. И если бы такие темпы сохранялись, и не произошло бы всем известных событий в виде распада СССР, последующих военных действий и роста числа беженцев, то в последующие 20−30 лет действительно не было бы нуждающихся в жилье (либо цифра нуждающихся сократилась бы до минимума).

Но в 90-е годы прошлого века после распада СССР темпы ввода в строй нового жилья практически непрерывно падали, при этом росло число россиян, нуждающихся в жилье или хотя бы в новом жилье в связи с аварийным состоянием существующего.

В результате к началу «нулевых» годов XXI века, по данным, приводившимся в открытых источниках, число россиян, нуждающихся в новом жилье либо не имеющих собственного жилья, достигло 60%.

Экономический рост периода «нулевых» и начала второго десятилетия XXI века в России способствовал восстановлению и даже бурному росту строительной отрасли, а также росту доходов населения. Однако три экономических кризиса начала XXI века существенно повлияли на благосостояние россиян.

По оценкам компании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие», на начало 2021 года собственным жильём владели 80,5% населения России, и только 19,5% нуждались в жилье.

Это не самая большая цифра, но получается, что по уровню обеспеченности жильём Россия за 30 лет независимости от СССР в области обеспечения населения жильём не достигла даже советских экономических показателей, которые даже в СССР подвергались критике как нуждающиеся в скорейшем улучшении.

Причём из 80,5% счастливых обладателей собственного жилья только 48,5% смогли его купить самостоятельно; около 9% взяли в ипотеку (соответственно, далеко не все из них могут считаться фактическими собственниками жилья, пока не погасят кредиты), остальные получили жильё в наследство или владели им после приватизации ещё «советских» квартир и домов.

Таким образом, планы по обеспечению каждой семьи собственным жильём, если их растянуть на 10−20 лет (при вводе в строй нового жилья за последние 10 лет на 3%, то есть намного более высокими темпами, чем в СССР), выглядят реалистичными.

Но если реальные доходы населения не прекратят падать, а льготная ипотека будет со временем отменена, то и российские оптимистичные планы постигнет судьба советских. Жильё в дорогих новостройках будет доступно только очень богатым людям», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия на текущем этапе своего развития впервые имеет возможность решить жилищный вопрос, заявил президент Владимир Путин.

Читайте также: Мишустин продлил программу семейной ипотеки