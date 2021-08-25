Нальчик, 25 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. Число «активных» больных к 25 августа увеличилось до 1327 человек. В настоящее время проходят лечение в больнице 666 пациентов с уже поставленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, сообщили в региональном оперативном штабе.

Департамент здравоохранения ЯО Госпитализация пациентов в Ярославле

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Всего в республике лечением пациентов с ковид занимаются четыре медицинские организации. Общее число мест в них составляет 890 коек. В настоящее время свободными остаются почти 25% из них.

За прошедшие сутки в республике выписан в связи с выздоровлением 91 пациент. Не удалось спасти одного человека. Всего за все время пандемии в регионе стали носителями коронавируса 29 213 человек, из них выздоровели 27 202 пациента. Число случаев смерти от COVID-19 составляет 690.