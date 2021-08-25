Волгоград, 25 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Волгоградской области вакцинацию от коронавируса прошли 49 тысяч работников сферы образования, что составляет более 80% от общего числа сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 25 августа.

Вакцина

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В преддверии начала учебного года в педагогических коллективах усилили разъяснительную работу. В соответствии с составленными графиками, до 30 августа сотрудникам образовательной сферы необходимо привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной. Также ведется вакцинация в вузах — не только преподавателей, но и студентов, достигших возраста 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области учебный год для школьников и студентов начнется очно, в школы и вузы придут 379 тысяч учащихся. При этом специалисты прогнозируют возможное осложнение эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе после начала учебного года.