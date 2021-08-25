Москва, 25 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В правительство России направлены предложения по созданию на околоземной орбите спутниковой группировки для экологического мониторинга. Об этом 24 августа рассказал глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин 24 августа в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021», передает ИА «Красная Весна».

Космический спутник

"Мы сформулировали наши предложения, они отправлены в правительство», — приводит его слова ТАСС.

Также Рогозин уточнил, что в данный момент рассматриваются два варианта — создать специализированное созвездие спутников или установить необходимые датчики на перспективную орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли.

При этом глава Роскосмоса добавил, что для второго варианта нужно будет доработать уже существующие решения и отметил, что соответствующие предложения будут представлены АО РКС (входит в Роскосмос).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон сможет приехать в Россию до конца 2021 года.