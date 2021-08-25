Москва, 25 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Компания Kia представит на российском авторынке обновленный седан Cerato 8 сентября 2021 года. Об этом 25 августа сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу компании.

RL GNZLZ Kia Cerato

Отмечается, что Cerato станет первой моделью Kia, представленной в России, которая получит новый логотип бренда, а также комплекс телематики Kia Connect.

По предварительной информации, моторная линейка новинки будет такой же, как и предшественника. Так, под капотом нового Cerato будут стоять атмосферные бензиновые двигатели с отдачей 128 или 150 л. с.

Менее мощный «движок» в качестве трансмиссии может быть оборудован «механикой» или «автоматом». При этом более производительная версия оснащается безальтернативной автоматической коробкой передач.

Напомним, глобальный дебют рестайлингового Kia Cerato состоялся в апреле 2021 года. Модель выделяется новыми бамперами, радиаторной решеткой, фарами и фонарями с иным узором.

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