Москва, 25 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. На причастность к убийству пропавшей в Тюмени восьмилетней девочки проверяют 40-летнего жителя этого города следователи. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба СК России.

mosaic36 Убийство

«В результате следственных действий в городе Тюмени сотрудниками Главного следственного управления СК России установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству 8-летней Н. С ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в данный момент ведутся следственные действия и экспертные исследования по проверке полученных доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня восьмилетняя девочка пропала в Тюмени, после чего было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). А 19 августа тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства.