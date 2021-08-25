Самара, 25 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. 430 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 87 586 случаев заражения этой инфекцией. При этом в области всего скончались 3090 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в области констатировали смерть 23 пациентов с COVID-19. При этом выздоровели 76 070 человек, в том числе за минувшие 24 часа победили инфекцию 267 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 24 августа в Самарской области за сутки выявили 434 случая заражения коронавирусом.