Ульяновск, 25 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Мелекесском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту кражи сельхозпродукции. Об этом сообщает УМВД по региону.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кукуруза

Разбирательства начались после того, как 24 августа в полицию обратился представитель одного из сельскохозяйственных предприятий Мелекесского района с заявлением о краже более 450 кг кукурузы. В совершении преступления подозревают 58-летнего местного жителя.

Полицейские предварительно установили, что вечером мужчина приехал на машине в поле и стал собирать початки кукурузы, складывая их в мешки. Это было пресечено сотрудниками предприятия и полицией.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Цильнинском районе Ульяновской области раскрыто дело о краже гаража.

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