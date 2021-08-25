Москва, 25 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Либеральные реформы, проведенные в России, серьезно порушили высокотехнологичную промышленность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

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«Кризис академической науки в Российской Федерации проистекает в немалой степени из того, что усилиями тоталитарной секты «либералы» проведены якобы реформы, изрядно порушившие высокотехнологичную промышленность, — сказал Вассерман. — Соответственно резко сократился поток задач, ставящихся практикой перед наукой. К сожалению, тогда причина этого кризиса не была толком осознана, и поэтому большая часть преобразований нашей науки, сделанных в рамках преодоления кризиса, мне лично представляется контрпродуктивной. Но первопричина кризиса именно в нехватке новых задач. Сейчас главная причина кризиса полупроводниковой промышленности — это все-таки резкое сокращение числа качественно новых задач, перед нею стоящих. А уже из этого сокращения проистекает все остальное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман рассказал, как мир мог бы преодолеть кризис нехватки технологий.