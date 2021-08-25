Екатеринбург, 25 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной отправили на обжалование во Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уголовное дело против троих граждан, признанных виновными в убийстве, теперь изучат в Санкт-Петербурге. Подсудимым дали крупные сроки — от 17 до 20 лет лишения свободы.

Апелляционные жалобы на приговор суда подали защитники обвиняемых, а также одна из подсудимых.

Как сообщало ИА REGNUM, Каторгину убили в октябре 2019 года. Женщина хотела продать свой автомобиль, но «покупатели» расправились с ней и спрятали тело. Машину позже нашли у перекупщиков.