Тюмень, 25 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Тюмени сотрудниками Главного следственного управления СК России установлен 40-летний подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы Насти М. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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Это местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к преступлению. Проводятся следственные действия.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Тело школьницы с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное — в 2,5 км от места ее жительства.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Кроме того, Главным следственным управлением СКР в рамках другого уголовного дела продолжается расследование фактов безвестного исчезновения восьми детей в Тюменской области, начиная с 1997 года.