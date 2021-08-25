В Кремле назвали позицию Турции по Крыму неприемлемой
Москва, 25 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Отношения России и Турции носят партнёрский характер, однако между сторонами есть разногласия по теме Крыма. Об этом 25 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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При этом позицию Турции по Крыму Москва считает неприемлемой, добавил Песков.
Он заявил, что Россия готова к диалогу и «исполнена терпения» продолжать разъяснять Турции, а также другим странам «реальное положение дел с этим российским регионом».
Песков добавил, что так называемый саммит «Крымская платформа» до сих пор носит декларативный характер, не имеет какого-то осязаемого продолжения.
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Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе так называемого саммита «Крымская платформа» заявил, что Киев с сегодняшнего дня начинает «обратный отсчёт времени до освобождения Крыма».
Добавим, что президент Турции Реджеп ТайипЭрдоганом заявил, что Анкара с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала проект и в дальнейшем будет поддерживать. Турецкий лидер убеждён, что проект станет «действенным инструментом».