Москва, 25 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Отношения России и Турции носят партнёрский характер, однако между сторонами есть разногласия по теме Крыма. Об этом 25 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Medyaextra.com Флаги России и Турции

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«Российско-турецкие отношения в целом носят партнёрский характер, причем не только декларативный, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом позицию Турции по Крыму Москва считает неприемлемой, добавил Песков.

«К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем её абсолютно неверной», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Он заявил, что Россия готова к диалогу и «исполнена терпения» продолжать разъяснять Турции, а также другим странам «реальное положение дел с этим российским регионом».

Песков добавил, что так называемый саммит «Крымская платформа» до сих пор носит декларативный характер, не имеет какого-то осязаемого продолжения.

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«Хотя даже этот декларативный характер, конечно, носит чрезвычайно недружественный тон в отношении нашей страны, что, конечно же, нами тщательно фиксируется. И, конечно, соответствующие выводы для себя мы делаем», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе так называемого саммита «Крымская платформа» заявил, что Киев с сегодняшнего дня начинает «обратный отсчёт времени до освобождения Крыма».

Добавим, что президент Турции Реджеп ТайипЭрдоганом заявил, что Анкара с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала проект и в дальнейшем будет поддерживать. Турецкий лидер убеждён, что проект станет «действенным инструментом».