Ставрополь, 25 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом еще 17 жителей региона. Общее число случаев летального исхода достигло 2203, сообщили 25 августа в федеральном оперативном штабе.

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За прошедший день на Ставрополье было также зафиксировано самое большое число новых выявленных случаев заражения коронавирусом — 354. За все время пандемии стали носителями инфекции всего 73 075 ставропольцев. Это самый большой показатель в СКФО.

«Для выявления инфекции с начала пандемии в крае сделано почти 2 миллиона 360 тысяч тестов. Вместе с тем, ситуация остаётся непростой», — прокомментировал эпидситуацию губернатор края Владимир Владимиров.

Всего на Ставрополье удалось справиться с болезнью 60 882 пациентам, в том числе 240 человек выздоровели за прошедшие сутки.