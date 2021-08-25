В столице Индонезии разрешили проводить свадебные церемонии
Джакарта, 25 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Правительство Джакарты разрешило проведение свадебных церемоний при соблюдении определенных правил, сообщает CNN Indonesia.
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Свадьба
Согласно постановлению губернатора Джакарты Аниеса Басведана, разрешается проводить свадьбы в количестве 20 человек, но без фуршета.
Кроме того, все работники и приглашенные гости на свадебном приеме должны пройти вакцинацию против коронавируса.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо решил продлить действие ограничений по коронавирусу до 30 августа 2021 года.