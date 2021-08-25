Москва, 25 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Москве двухэтажный поезд начал обслуживать пассажиров, сообщает 25 августа сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК «Ростокино»

Поезд будет курсировать в тестовом режиме до 8 сентября. Далее будет принято решение — останется ли состав на МЦК на постоянной основе.

«Шестивагонный поезд ЭШ2 отличается от обычных прежде всего вместительностью. Сегодня это единственный в России двухэтажный электропоезд», — рассказали в мэрии.

Уточняется, что состав на 70% более вместителен, чем стандартная «Ласточка». Кроме того, у вагонов более широкие двери.

Как пояснил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, сейчас на МЦК четырёхминутный интервал является предельным при существующей инфраструктуре. При этом власти ищут альтернативные решения увеличить пассажиропоток.

«Одно из них — запуск более вместительных двухэтажных поездов», — сказал он.