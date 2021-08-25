Москва, 25 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В муниципалитеты Подмосковье направлен 101 новый автомобиль неотложной медицинской помощи. Об этом 25 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Липецкаяобласть.рф Скорая помощь

Глава региона напомнил, что в 2020 году медучреждениям Подмосковья было передано 275 карет неотложной помощи. В 2021 году закуплено еще 234 автомобиля, 101 из которых был передан 25 августа в организации здравоохранения. Еще 177 новых карет неотложной помощи выйдут на линии до конца года.

«Я хочу поблагодарить вас, уважаемые врачи, за вашу работу, за самоотдачу. Последнее время на системе здравоохранения лежит особая ответственность и нагрузка. Пусть эти машины приходят на помощь людям», — сказал Воробьев на встрече с врачами и водителями «неотложек».