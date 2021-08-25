Волгоград, 25 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В традиционном, очном формате начнут учебный год школьники и студенты в Волгоградской области с 1 сентября, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 25 августа. Решение принято Главным государственным санитарным врачом региона и утверждено региональным оперативным штабом. Также 1 сентября в регионе состоятся традиционные торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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«1 сентября необходимо обеспечить проведение торжественных линеек при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, правил и рекомендаций Главного государственного санитарного врача; организовать взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения комплексной безопасности при проведении мероприятий, посвящённых Дню знаний, с привлечением сил народных (казачьих) дружин, других общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка», — поручил губернатор Андрей Бочаров.

Как отмечалось, образовательные учреждения будут работать с соблюдением санитарно-эпидемических рекомендаций, как и в прошлом учебном году: вновь заработают утренние фильтры, персонал учебных учреждений должен соблюдать масочный режим, классы будут заниматься каждый в своем кабинете, потоки учащихся будут разведены по сходам, также будет установлен график занятий, перемен и приема пищи.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты не исключают, что после 1 сентября в Волгоградской области может произойти ухудшение эпидемиологической обстановки — в связи с массовым возвращением жителей из отпусков и началом учебного года.