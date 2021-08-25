Токио, 25 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 25 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В плавании на дистанции 50 м брассом Жданов показал результат 46,49 секунды, установив мировой рекорд.

Серебряную медаль выиграл представитель Испании Мигель Луке, результат которого составил 49,08 секунды. Замкнул тройку японский спортсмен Такаюки Судзуки (49,32).

Ещё один российский пловец Максим Емельянов занял пятое место (50,63).

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