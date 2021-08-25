Москва, 25 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Выходом из технологического кризиса, который сейчас переживает мировая экономика, может стать поиск не новых технологий, а новых задач, которые будут поставлены перед соответствующими отраслями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

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«Что касается новых технологий, то большая часть того, что в этой отрасли считается новым, на самом деле создано еще в прошлом тысячелетии, но до сих пор не востребовано массово, потому что в старых технологиях всякий раз находились какие-то новые ресурсы для совершенствования, — сказал Вассерман. — И я полагаю, что такая картина будет еще очень долгой. Эти ресурсы для нового совершенствования будут находить еще не раз. И мне представляется, что выход из этого кризиса развития все-таки не столько в новых технологиях, сколько в новых задачах, которые будут поставлены перед отраслью. Выход в новых задачах, которые потребуют существенно большей, чем сейчас, тактовой частоты процессоров, которые потребуют принципиально новой организации взаимодействия этих самых процессоров и так далее. Когда появятся новые задачи, тогда отрасль, несомненно, двинется вперед».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман рассказал, что вторая Великая депрессия очень сильно ударила по многим направлениям хозяйствования, а это, в свою очередь, привело к сокращению спроса на многие виды цифровой техники.