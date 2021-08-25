Подгорица, , 13:34 — REGNUM На территории Черногории нет и никогда не будет иностранной армии, заявил вице-премьер страны Дритан Абазович в своем аккаунте в сети Twitter.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он призвал граждан «не становиться жертвой повседневной пропаганды», которая, по его словам, направлена на подрыв межэтнических отношений в Черногории. Абазович заявил, что, вероятно, в ближайшие дни в СМИ будет все больше и больше подобных текстов.

«Давайте делать все вместе, чтобы защитить национальные интересы и идти по пути прогресса и европейского будущего Черногории! Мы здесь, чтобы гарантировать мир и стабильность и полное уважение к законам и Конституции Черногории», — сказал Абазович в видеообращении.

Ранее появились сообщения в СМИ, что к 5 сентября, предполагаемой дате интронизации митрополита Иоаникия, в Черногорию прибудет спецназ из Сербии.