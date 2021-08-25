Чебоксары, 25 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела о смертельном происшествии в Канаше во время расчистки воздушных линий электропередач. Дело передано в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна ЛЭП

Перед судом предстанет мастер участка МУП «Канашские городские электрические сети». ЧП произошло 26 мая 2021 года в Канаше при расчистке трассы воздушных ЛЭП. По данным следствия, на голову одного из рабочих упала спиленная часть дерева, отскочившая от линии электропередач. Пострадавший скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Правоохранители установили, что в ходе работ были нарушены требования в сфере охраны труда. В частности, работы производилось без применения оттяжек (верёвок), сотрудники не были отведены на безопасное расстояние и их не предупредили о падении спиливаемого дерева.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Материалы дела переданы в Канашский районный суд.

Отметим, что ранее в Чебоксарском районе Чувашии по ст. 143 УК РФ возбуждено уголовное дело по факту наезда на работницу местного предприятия сельскохозяйственного погрузчика.