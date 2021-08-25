Осака, Япония, 25 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Ученые из университета Осаки разработали детектор для определения структуры ДНК. Об этом 25 августа сообщает «ИА Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНК

Уточняется, что ученые, результаты исследования который опубликованы в журнале Small Methods, создали 3D-интегрированную нанопору, способную разрушать клетки для высвобождения ее содержимого и последующего анализа непосредственно перед измерением.

Также отмечается, что высвобожденные в результате этого молекулы могут эффективно доставляться в зону диагностики и измерены без необходимости выполнения каких-либо дальнейших процедур, могущих привести к ошибкам.

«Наш датчик состоит из двух важных частей. Первый — это слой, содержащий множество отверстий, которые намного меньше клетки. Электростатическое поле используется для разрыва клетки, и некоторые выделяющиеся вещества могут проходить через отверстия, в то время как более крупные частицы отфильтровываются. Под этим фильтрующим слоем, разделенным прокладкой, находится одна нанопора во второй мембране, где производятся измерения», — рассказал первый автор исследования Макусу Цуцуи.

Отметим, способность обнаруживать ДНК из одной клетки является важной для выявления заболеваний и генетических нарушений. При этом измерение отдельных молекул ДНК было возможно в течение некоторого времени, однако прямого обнаружения образцов в точке извлечения без необходимости в последующих шагах до сих пор не было.