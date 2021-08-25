Белград, , 19:46 — REGNUM Нагнетание напряженности в черногорском обществе накануне интронизации нового митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия 5 сентября в Цетине является очевидным примером использования важного церковного события для осуществления политических целей. Такое мнение высказал 25 августа спикер парламента Сербии Ивица Дачич.

Ивица Дачич Österreichische Außenministerium

По словам Дачича, в Сербии никто не ставит под вопрос независимость Черногории, но тем не менее Белград интересуется положением сербов и Сербской православной церкви в этой стране.

«Я не знаю, каким образом эта церемония может навредить кому-либо в Черногории, если только речь не идет о тех людях, которые считают, что эти монастыри и церкви должны принадлежать так называемой Черногорской православной церкви. Здесь возвращаемся к закону о свободе вероисповедания, который был изменен, но который в начале претендовал на изъятие имущества у СПЦ и его передачу так называемой Черногорской православной церкви», — заявил Дачич в эфире телеканала Pink.

Дачич добавил, что Белград также интересуется позицией Подгорицы по важным для Сербии вопросам, таким, как статус Косово и Метохии. «Я не могу понять, почему Папуа — Новая Гвинея лучше понимает Сербию по вопросу Косово, чем Черногория», — отметил Дачич.

Напомним, что ранее митрополит Иоанникий заявил черногорским СМИ, что церемония интронизации пройдет в соответствии с традицией — в Цетиньском монастыре, несмотря на возражения черногорских националистов.