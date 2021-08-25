Белград, 25 августа 2021, 19:46 — REGNUM Нагнетание напряженности в черногорском обществе накануне интронизации нового митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия 5 сентября в Цетине является очевидным примером использования важного церковного события для осуществления политических целей. Такое мнение высказал 25 августа спикер парламента Сербии Ивица Дачич.

Ивица Дачич
Ивица Дачич
Österreichische Außenministerium

По словам Дачича, в Сербии никто не ставит под вопрос независимость Черногории, но тем не менее Белград интересуется положением сербов и Сербской православной церкви в этой стране.

«Я не знаю, каким образом эта церемония может навредить кому-либо в Черногории, если только речь не идет о тех людях, которые считают, что эти монастыри и церкви должны принадлежать так называемой Черногорской православной церкви. Здесь возвращаемся к закону о свободе вероисповедания, который был изменен, но который в начале претендовал на изъятие имущества у СПЦ и его передачу так называемой Черногорской православной церкви», — заявил Дачич в эфире телеканала Pink.

Дачич добавил, что Белград также интересуется позицией Подгорицы по важным для Сербии вопросам, таким, как статус Косово и Метохии. «Я не могу понять, почему Папуа — Новая Гвинея лучше понимает Сербию по вопросу Косово, чем Черногория», — отметил Дачич.

Напомним, что ранее митрополит Иоанникий заявил черногорским СМИ, что церемония интронизации пройдет в соответствии с традицией — в Цетиньском монастыре, несмотря на возражения черногорских националистов.