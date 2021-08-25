Калуга, 25 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Калужскими судебными приставами за семь месяцев 2021 года было взыскано с недобросовестных работодателей 98 млн рублей долгов по зарплате, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель за семь месяцев 2020 года. Об этом 25 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФССП России по Калужской области.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

По информации ведомства, за счёт взыскания данных долгов с работодателей были полностью или частично восстановлены трудовые права трёх тысяч жителей региона. Кроме того, на 1 августа 2021 года по нескольким десяткам исполнительных производств о взыскании задолженностей по зарплате имущество организаций-должников передано на реализацию или находится в стадии оценки. Вырученные от реализации имущества средства пойдут на погашение остатка долгов по зарплате.

«Если переговоры с работодателем по поводу невыплаты заработанных денег зашли в тупик, остается только взыскивать зарплату через суд. После того, как вынесено судебное решение, и исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов, должнику-организации дается срок для добровольного исполнения. В случае, когда долги не выплачиваются, сотрудники Службы приступают к принудительному исполнению судебного решения. К организациям и к индивидуальным предпринимателям, имеющим долги по зарплате, судебными приставами применяется весь комплекс мер принудительного исполнения, в том числе наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, наложение ареста на имущество, привлечение руководителей организаций к уголовной ответственности», — отметили в управлении ФССП России по Калужской области.