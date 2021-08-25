Уфа, 25 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Победителей акции «Вакцинируйся — получи сено!» определили в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба администрации Аскинского района республики.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Сено. Деревня

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Сообщается, что в этой акции приняли участие жители восьми крупных сельских поселений, имеющие личные подсобные хозяйства, которые получили прививку от COVID-9 с 11 по 21 августа.

Отмечается, что за этот период времени прививку получили свыше 300 человек, при этом личные подсобные хозяйства имеют лишь 76 человек. Среди них и был разыгран приз.

В итоге обладателями сена стали три жителя Башкирии, проживающие в селе Кашкино, д. Давлятовка, с. Старые Казанчи.

«Торжественное объявление победителей и вручение сертификата состоится в субботу, 28 августа на сельскохозяйственной ярмарке с. Аскино», — сообщает пресс-служба ведомства.