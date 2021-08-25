Ставрополь, 25 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае оказались фигурантами уголовного дела о даче взятки два местных жителя. Мужчины занимались незаконным игорным бизнесом и хотели подкупить сотрудника МВД, чтобы он не препятствовал их преступной деятельности. В настоящее время оба задержанных находятся под домашним арестом, сообщили 25 августа в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

Ksonline.ru Взятка

Из материалов следствия известно, что в июне 2021 года двое подозреваемых передали 400 тысяч рублей начальнику отдела по исполнению административного законодательства управления МВД в краевой столице, чтобы он оказывал им покровительство в организации и проведении незаконной игорной деятельности в городе Ставрополе.

Факт передачи был зафиксирован сотрудниками управления ФСБ. Сам полицейский действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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