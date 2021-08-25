Таллин, 25 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Эстония будет и в дальнейшем поддерживать тему «оккупации Крыма» на международной повестке дня. Об этом министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил на мероприятиях в Киеве, приуроченных к 30-летию независимости Украины.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Мы должны постоянно удерживать вопросы «оккупации Крыма» (Эстония не признает итоги крымского референдума в марте 2014 года и добровольного вхождения полуострова в состав РФ — ИА REGNUM) на повестке дня на международном уровне, чтобы он не оказался в тени новых кризисов», — заявил Лаанет.

Он добавил, что Эстония поддерживает Украину политическими усилиями, а также посредством помощи в оборонной сфере и тесного практического оборонного сотрудничества

Как сообщила пресс-служба министерства бороны Эстонии, Лаанет участвовал в торжественных мероприятиях и военном параде, встречался с министром обороны Украины Андреем Тараном. В военном параде в Киеве участвовала также сводная группа Северо-Восточного оборонительного округа ополчения Эстонии «Кайтселийт» и знаменная группа Сил обороны.