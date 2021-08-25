Оренбург, 25 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 346 заражений коронавирусом, что на один меньше, чем днем ранее, сообщает 25 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 075 случаев заражения. Выздоровели 53 492 оренбуржца, перенесших коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 2043 человека с COVID-19. Состояние 581 пациента медики оценивают как тяжелое.

Число жертв заболевания достигло 1478 летальных случаев. За последние сутки зафиксировано 14 смертей, что является максимальным суточным показателем в Оренбуржье с начала пандемии.