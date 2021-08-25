Киев, 25 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не причастен к нападению на экс-президента страны Петра Порошенко во время праздновании дня независимости. Об этом 25 августа заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Заявления Порошенко нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий», — сказал он в интервью украинскому изданию «Лига».

Он добавил, что Порошенко оказался «абсолютным информационным аутсайдером», потому использовал столь откровенно хулиганский повод, чтобы перебить парадную повестку.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко облили зеленкой около входа на станцию метро «Крещатик», когда экс-президент Украины направлялся к зданию правительства. Позже Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению.

«Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Я понимаю, что вы волонтёров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем [президента России Владимира] Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зелёной соплёй», — сказал он.

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