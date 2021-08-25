Пекин, 25 августа 2021, 13:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом 25 августа сообщает Центральное телевидение Китая.
«25 августа состоялись телефонные переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в коротком сообщении.
При этом какие-либо подробности разговора лидеров России и Китая не приводятся.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа глава МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай должны осуществлять защиту своих законных интересов в Афганистане, а также оказывать при этом взаимную поддержку друг другу.