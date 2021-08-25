Пекин, 25 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом 25 августа сообщает Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Си Цзиньпин

«25 августа состоялись телефонные переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в коротком сообщении.

При этом какие-либо подробности разговора лидеров России и Китая не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа глава МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай должны осуществлять защиту своих законных интересов в Афганистане, а также оказывать при этом взаимную поддержку друг другу.