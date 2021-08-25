Москва, 25 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил о создании новой госпрограммы научно-технологического развития, сообщает 25 августа сайт правительства России.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

По его словам, сказанным в ходе сессии «Цифровая трансформация науки — драйвер обеспечения лидерства России в сфере исследований и разработок» VIII Международного форума технологического развития «Технопром-2021», одним из ключевых направлений является цифровая трансформация науки, что должно отразиться на качестве управления.

«За счёт «цифры» мы ускорим научно-технологический прогресс для исследователей. Появятся, например, удалённый доступ к научным установкам, их цифровые двойники и цифровые двойники экспериментов», — сказал Чернышенко.

По его словам, в рамках стратегии цифрового развития науки и высшего образования предусматривается создание единой сервисной платформы науки, которая обеспечит доступ к профилям исследователей, а также позволит проводить совместные исследования и облегчить доступ к реальному сектору экономики.

Чернышенко добавил, что планируется создать условия получения учёными цифровых навыков.