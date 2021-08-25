Варшава, 25 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Польское руководство не будет принимать нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются проникнуть в республику через территорию Белоруссии, а наоборот усилить охрану государственной границы. Об этом 25 августа сообщил глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик в эфире Polskie Radio 24.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

«Согласиться на незаконное пересечение границы и принять в Польше нелегальных мигрантов проблему не решит. Это наоборот было бы капитуляцией перед Белоруссией, потому что Минск начнет переправлять в нашу страну все больше и больше мигрантов и беженцев, видя, что мы их всех принимаем. Это же целенаправленно и делается с этой целью. Поэтому мы наоборот будем укреплять границу, чтобы в Белоруссии поняли, что им придется отправлять мигрантов обратно или самим их принимать», — заявил Дворчик.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.